Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 18:50 В Тульской области появится первая в России роботизированная ферма
Татьяна Смирнова



| фото |
За плечами – большая часть строительных работ. Осталось навести лоск на территории, и первая роботизированная ферма России начнет свою работу. «Аналогов таких ферм, как наша, в России ещё нет. Один робот раздачи кормов обслуживает 280 коров. Кроме того, установлены четыре роботов доения. Каждый из них рассчитан на 65-70 коров», - рассказывает директор роботизированной фермы Фёдор Лищук.

Во главе угла – качество молока. Его на этапе доения будут так же контролировать роботы, а точнее в режиме реального времени будет происходить анализ сырья. По словам фермера, роботизация позволяет получать стерильное молоко. «Процесс будет происходить с минимальным привлечением людей. Очень важно, чтобы молоко, которое мы будем получать, могло долго храниться. – Говорит заместитель директора по животноводству Ашархан Джаватханов. - У каждой коровы будет свой, подобранный с учетом ее особенностей рацион».

Жителями первой ласточки – иначе производитель свою ферму не называет – станут и особенные коровы, практически с родословной. Приедут буренки из Франции и Дании. Как рассказал Фёдор Лищук, «…на этой ферме будет французская порода момбельярд. А еще завезем джерси из Дании. Их молоко идеально подходит для сыроварения».

Первых коров планируют завезти в декабре, а уже весной будущего года обещают сыр твердых сортов. Производитель уверен, его продукт займет достойное место в пустующей нише санкционных товаров.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.