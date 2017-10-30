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30.10.2017 18:50 В Тульской области появится первая в России роботизированная ферма Татьяна Смирнова





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Во главе угла – качество молока. Его на этапе доения будут так же контролировать роботы, а точнее в режиме реального времени будет происходить анализ сырья. По словам фермера, роботизация позволяет получать стерильное молоко. «Процесс будет происходить с минимальным привлечением людей. Очень важно, чтобы молоко, которое мы будем получать, могло долго храниться. – Говорит заместитель директора по животноводству Ашархан Джаватханов. - У каждой коровы будет свой, подобранный с учетом ее особенностей рацион».



Жителями первой ласточки – иначе производитель свою ферму не называет – станут и особенные коровы, практически с родословной. Приедут буренки из Франции и Дании. Как рассказал Фёдор Лищук, «…на этой ферме будет французская порода момбельярд. А еще завезем джерси из Дании. Их молоко идеально подходит для сыроварения».



Первых коров планируют завезти в декабре, а уже весной будущего года обещают сыр твердых сортов. Производитель уверен, его продукт займет достойное место в пустующей нише санкционных товаров.





За плечами – большая часть строительных работ. Осталось навести лоск на территории, и первая роботизированная ферма России начнет свою работу. «Аналогов таких ферм, как наша, в России ещё нет. Один робот раздачи кормов обслуживает 280 коров. Кроме того, установлены четыре роботов доения. Каждый из них рассчитан на 65-70 коров», - рассказывает директор роботизированной фермы Фёдор Лищук.Во главе угла – качество молока. Его на этапе доения будут так же контролировать роботы, а точнее в режиме реального времени будет происходить анализ сырья. По словам фермера, роботизация позволяет получать стерильное молоко. «Процесс будет происходить с минимальным привлечением людей. Очень важно, чтобы молоко, которое мы будем получать, могло долго храниться. – Говорит заместитель директора по животноводству Ашархан Джаватханов. - У каждой коровы будет свой, подобранный с учетом ее особенностей рацион».Жителями первой ласточки – иначе производитель свою ферму не называет – станут и особенные коровы, практически с родословной. Приедут буренки из Франции и Дании. Как рассказал Фёдор Лищук, «…на этой ферме будет французская порода момбельярд. А еще завезем джерси из Дании. Их молоко идеально подходит для сыроварения».Первых коров планируют завезти в декабре, а уже весной будущего года обещают сыр твердых сортов. Производитель уверен, его продукт займет достойное место в пустующей нише санкционных товаров.













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