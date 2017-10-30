НОВОСТИ | Общество







30.10.2017 17:55 В регионе введён стандарт допустимой доли расходов граждан на ЖКХ "Вести-Тула"





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В документе устанавливаются следующие пороговые значения размеров среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Итак, если он составляет 6000 рублей или меньшую сумму, то максимально допустимая доля расходов на ЖКХ - 10%. Если доход не более семи с половиной тысяч, то это 15%. 22% на оплату жилья и коммунальных услуг согласно закону будут оплачивать те, у кого среднедушевой доход свыше 7,5 тысяч.



При установлении указанных значений, согласно прогнозным расчетам, из бюджета области потребуется 130 млн. рублей.







В области введён стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Соответствующий закон сегодня подписал губернатор Алексей Дюмин.В документе устанавливаются следующие пороговые значения размеров среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Итак, если он составляет 6000 рублей или меньшую сумму, то максимально допустимая доля расходов на ЖКХ - 10%. Если доход не более семи с половиной тысяч, то это 15%. 22% на оплату жилья и коммунальных услуг согласно закону будут оплачивать те, у кого среднедушевой доход свыше 7,5 тысяч.При установлении указанных значений, согласно прогнозным расчетам, из бюджета области потребуется 130 млн. рублей.

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