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|30.10.2017 17:55 В регионе введён стандарт допустимой доли расходов граждан на ЖКХ
|"Вести-Тула"
В области введён стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг. Соответствующий закон сегодня подписал губернатор Алексей Дюмин.
В документе устанавливаются следующие пороговые значения размеров среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина. Итак, если он составляет 6000 рублей или меньшую сумму, то максимально допустимая доля расходов на ЖКХ - 10%. Если доход не более семи с половиной тысяч, то это 15%. 22% на оплату жилья и коммунальных услуг согласно закону будут оплачивать те, у кого среднедушевой доход свыше 7,5 тысяч.
При установлении указанных значений, согласно прогнозным расчетам, из бюджета области потребуется 130 млн. рублей.
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