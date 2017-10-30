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30.10.2017 17:47 Федеральные трассы Тульской области готовы к холодам "Вести-Тула"





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Упрдор Москва-Харьков, в ведении которого находятся федеральные автодороги региона, уже заготовило более 75 тыс. тонн пескосоляной смеси и почти 3,4 тыс. тонн жидких противогололедных материалов. Приведены в готовность пескобазы, теплые стоянки, а также помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.





Тульские дороги к зиме готовы. Бесперебойное и безопасное движение транспорта на трассах обеспечат 116 единиц техники: 47 комбинированных машин, 11 автогрейдеров, снегоочистители, экскаваторы, бульдозеры, тракторы.Упрдор Москва-Харьков, в ведении которого находятся федеральные автодороги региона, уже заготовило более 75 тыс. тонн пескосоляной смеси и почти 3,4 тыс. тонн жидких противогололедных материалов. Приведены в готовность пескобазы, теплые стоянки, а также помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. В круглосуточном режиме ситуация на трассах отслеживается метеостанциями с установленными на них видеокамерами.

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