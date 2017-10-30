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НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 16:26 В Туле почтили память жертв политических репрессий
"Вести-Тула"



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В этих событиях истории точка еще не поставлена. В годы Большого террора погибли и пострадали сотни тысяч граждан СССР. По официальным данным было расстреляло и объявлено врагами народа более 40 тысяч человек. Сейчас говорят о том, что эта цифра значительно занижена.

Сегодня в Туле у памятника жертвам политических репрессий прошел памятный митинг. Общество «Мемориал» уже несколько лет собирает сведения о погибших от сталинских репрессий. И публикует возвращенные имена в «Книге Памяти». К изданию готов уже шестой том.

«Моего отца забрали в 1937 году. – Рассказывает Анна Маслова. – Его вина была в том, что он не дал в другой колхоз зерна. Моего брата тоже репрессировали, и мы до сих пор не знаем о нем ничего».














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