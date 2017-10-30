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НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 14:59 Жители региона смогут проверить этнографическую грамотность
"Вести-Тула"



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3 ноября, и школьники, и вообще все желающие, смогут проверить свою этнографическую грамотность. В этот день во всех уголках России пройдет очередная просветительская акция – «Большой этнографический диктант». Мероприятие позволит оценить уровень знаний об истории, культуре, обычаях, традициях народов, населяющих нашу страну.

В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на площадках от Владивостока до Калининграда, а также в Турции и Швейцарии стали его участниками и высказались в поддержку акции. Теперь она получила статус международной. Всего будет организовано полторы тысячи площадок в России и странах СНГ, 28 из них - в Тульской области.

Приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, вне зависимости от образования, социальной принадлежности и гражданства. Диктант будет содержать 30 тестовых заданий: 20 - общефедеральных, единых для всех, и 10 - региональных, составленных с учетом местной специфики. На ответы отводится 45 минут.












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