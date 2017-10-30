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30.10.2017 14:59 Жители региона смогут проверить этнографическую грамотность "Вести-Тула"





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В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на площадках от Владивостока до Калининграда, а также в Турции и Швейцарии стали его участниками и высказались в поддержку акции. Теперь она получила статус международной. Всего будет организовано полторы тысячи площадок в России и странах СНГ, 28 из них - в Тульской области.



Приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, вне зависимости от образования, социальной принадлежности и гражданства. Диктант будет содержать 30 тестовых заданий: 20 - общефедеральных, единых для всех, и 10 - региональных, составленных с учетом местной специфики. На ответы отводится 45 минут.





3 ноября, и школьники, и вообще все желающие, смогут проверить свою этнографическую грамотность. В этот день во всех уголках России пройдет очередная просветительская акция – «Большой этнографический диктант». Мероприятие позволит оценить уровень знаний об истории, культуре, обычаях, традициях народов, населяющих нашу страну.В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на площадках от Владивостока до Калининграда, а также в Турции и Швейцарии стали его участниками и высказались в поддержку акции. Теперь она получила статус международной. Всего будет организовано полторы тысячи площадок в России и странах СНГ, 28 из них - в Тульской области.Приглашаются все желающие в возрасте от 15 лет, вне зависимости от образования, социальной принадлежности и гражданства. Диктант будет содержать 30 тестовых заданий: 20 - общефедеральных, единых для всех, и 10 - региональных, составленных с учетом местной специфики. На ответы отводится 45 минут.

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