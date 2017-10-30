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30.10.2017 14:48 В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка
"Вести-Тула"



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В селе Дмитриевское Заокского района водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода - 13-летнюю девочку. Подросток пострадал и был госпитализирован.

В Щекине столкнулись Лада и Renault. Пострадала пассажир иномарки - 17-летняя девушка. Ей была оказана медицинская помощь.

На 269-ом километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись два Volkswagen Polo. Пострадала пассажир одной из иномарок – семилетняя девочка. Ей была оказана медицинская помощь.

В Туле, на Одоевском шоссе под колёса Peugeot попал пятнадцатилетний подросток. Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Ещё один наезд на пешехода закончился более печально. На 79-ом километре автодороги «Лопатково-Ефремов» неустановленный мужчина попал под колёса Hyundai. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.
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