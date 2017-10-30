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30.10.2017 14:48 В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка "Вести-Тула"





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В Щекине столкнулись Лада и Renault. Пострадала пассажир иномарки - 17-летняя девушка. Ей была оказана медицинская помощь.



На 269-ом километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись два Volkswagen Polo. Пострадала пассажир одной из иномарок – семилетняя девочка. Ей была оказана медицинская помощь.



В Туле, на Одоевском шоссе под колёса Peugeot попал пятнадцатилетний подросток. Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.



Ещё один наезд на пешехода закончился более печально. На 79-ом километре автодороги «Лопатково-Ефремов» неустановленный мужчина попал под колёса Hyundai. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.







В селе Дмитриевское Заокского района водитель автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешехода - 13-летнюю девочку. Подросток пострадал и был госпитализирован.В Щекине столкнулись Лада и Renault. Пострадала пассажир иномарки - 17-летняя девушка. Ей была оказана медицинская помощь.На 269-ом километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись два Volkswagen Polo. Пострадала пассажир одной из иномарок – семилетняя девочка. Ей была оказана медицинская помощь.В Туле, на Одоевском шоссе под колёса Peugeot попал пятнадцатилетний подросток. Он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.Ещё один наезд на пешехода закончился более печально. На 79-ом километре автодороги «Лопатково-Ефремов» неустановленный мужчина попал под колёса Hyundai. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

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