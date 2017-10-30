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|30.10.2017 14:23 В музее Вересаева открылась выставка иллюстраций Кукрыниксов
|Вести-Тула
Громко известные в советское время Кукрыниксы сегодня нуждаются в беглой презентации. Это творческое объединение трех народных художников СССР - Михаила Куприянова; нашего земляка, туляка Порфирия Крылова и Николая Соколова - прославилось в первую очередь политическими, антифашистскими и антивоенными карикатурами и шаржами.
Но заметный след эта троица оставила и в иллюстрировании классиков литературы: Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, Ильфа и Петрова, Сервантеса. В замечательном мастерстве, таланте Кукрыниксов сегодня могут убедиться посетители музея Вересаева, где открылась выставка их книжных иллюстраций.
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