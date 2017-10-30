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|30.10.2017 14:04 Миодраг Божович: «Арсенал» выиграл заслуженно
|Вести-Тула
Сегодня матчами «Ахмат» - «Анжи» и «Уфа» - «Рубин» завершается первая половина чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» в 15-м туре принимал участника Лиги Чемпионов - столичный «ЦСКА». Подопечные Миодрага Божовича по ходу встречи ни в чём не уступали именитому сопернику, а порой и переигрывали.
Переломным стал момент на 54-ой минуте, когда вторую жёлтую карточку получил и покинул поле полузащитник «армейцев» Константин Кучаев. «Арсеналу» удалось реализовать численное преимущество на 79-ой минуте - Игорь Горбатенко и Кирилл Комбаров вывели на ударную позицию Горана Чаушича, который пробил точно в левый угол ворот Игоря Акинфеева. Этот гол оказался победным.
Главный тренер ПФК «Арсенал» (Тула) Миодраг Божович прокомментировал матч: «Первый тайм был очень тяжел, не успевали навязывать свою игру. Второй тайм был получше. Удаление повлияло на ход игры. Думаю, что выиграли заслуженно»
С победой над «ЦСКА» «канониров» поздравил глава региона Алексей Дюмин. В турнирной таблице «Арсенал» теперь на промежуточном 7-ом месте. Второй круг чемпионата туляки откроют матчем в Хабаровске в воскресенье, 5-го ноября. Начало - в 11 часов по московскому времени.
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