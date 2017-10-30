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30.10.2017 14:04 Миодраг Божович: «Арсенал» выиграл заслуженно Вести-Тула





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Переломным стал момент на 54-ой минуте, когда вторую жёлтую карточку получил и покинул поле полузащитник «армейцев» Константин Кучаев. «Арсеналу» удалось реализовать численное преимущество на 79-ой минуте - Игорь Горбатенко и Кирилл Комбаров вывели на ударную позицию Горана Чаушича, который пробил точно в левый угол ворот Игоря Акинфеева. Этот гол оказался победным.



Главный тренер ПФК «Арсенал» (Тула) Миодраг Божович прокомментировал матч: «Первый тайм был очень тяжел, не успевали навязывать свою игру. Второй тайм был получше. Удаление повлияло на ход игры. Думаю, что выиграли заслуженно»



С победой над «ЦСКА» «канониров» поздравил глава региона Алексей Дюмин. В турнирной таблице «Арсенал» теперь на промежуточном 7-ом месте. Второй круг чемпионата туляки откроют матчем в Хабаровске в воскресенье, 5-го ноября. Начало - в 11 часов по московскому времени.





Сегодня матчами «Ахмат» - «Анжи» и «Уфа» - «Рубин» завершается первая половина чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» в 15-м туре принимал участника Лиги Чемпионов - столичный «ЦСКА». Подопечные Миодрага Божовича по ходу встречи ни в чём не уступали именитому сопернику, а порой и переигрывали.Переломным стал момент на 54-ой минуте, когда вторую жёлтую карточку получил и покинул поле полузащитник «армейцев» Константин Кучаев. «Арсеналу» удалось реализовать численное преимущество на 79-ой минуте - Игорь Горбатенко и Кирилл Комбаров вывели на ударную позицию Горана Чаушича, который пробил точно в левый угол ворот Игоря Акинфеева. Этот гол оказался победным.Главный тренер ПФК «Арсенал» (Тула) Миодраг Божович прокомментировал матч: «Первый тайм был очень тяжел, не успевали навязывать свою игру. Второй тайм был получше. Удаление повлияло на ход игры. Думаю, что выиграли заслуженно»С победой над «ЦСКА» «канониров» поздравил глава региона Алексей Дюмин. В турнирной таблице «Арсенал» теперь на промежуточном 7-ом месте. Второй круг чемпионата туляки откроют матчем в Хабаровске в воскресенье, 5-го ноября. Начало - в 11 часов по московскому времени.





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