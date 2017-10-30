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НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 13:49 Дочь Аркадия Шипунова выпустила книгу о своём легендарном отце
Вести-Тула

Дочь Аркадия Шипунова выпустила книгу о своём легендарном отце

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Узнать о легендарном конструкторе и его работах, многолетнем руководителе КБП Аркадии Шипунове теперь можно подробнее. В свет вышел трёхтомник его избранных научных трудов по различным направлениям. А так же издана книга его дочери Татьяны Саклаковой «Мой отец - генеральный конструктор».

«Мне захотелось отразить сквозную линию от самого рождения этого великого человека, становление его личности, характер, на что он обращал внимание, какие приоритеты выстраивал, как организовал коллектив. Эта книга об эпохе оружейной жизни нашей страны и о личности», - рассказала Татьяна Саклакова.
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