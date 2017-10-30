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30.10.2017 13:25 На совещании в администрации Тулы решали, как уменьшить число пожаров Вести-Тула





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Сейчас полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Основная задача – не допустить увеличение пожаров в жилых помещениях. Для этого расчищают подъездные пути к водоисточникам, проверяют подвалы и чердачные помещения.



По словам начальника цеха координации деятельности ГО и ЧС Олега Костина, «в Туле в 2017 году построено девять разворотных площадок с твердым покрытием для обеспечения одновременного забора воды двумя пожарными машинами. В 2018 году работа по оборудованию противопожарных водоёмов будет проводиться в населенных пунктах Ленинского района. 1770 человек входят в реестр добровольных пожарных Тулы. Продолжается работа по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны».



Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил «составить график проведения информационных бесед с жителями Большой Тулы по вступлению в отопительный сезон. В деревнях уже печки топят, но всё равно надо проехать, оставить телефоны, чтобы у людей была возможность оперативно позвонить».



Число пожаров в Тульской области в этом году увеличилось. Об этом сегодня говорили на оперативном совещании в администрации Тулы. Несмотря на постоянное патрулирование мест отдыха людей и мониторинг населенных пунктов, в области произошло увеличение числа возгорания мусора на 37%, сухой травы на 33%, общее число возгораний возросло на 40%.Сейчас полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Основная задача – не допустить увеличение пожаров в жилых помещениях. Для этого расчищают подъездные пути к водоисточникам, проверяют подвалы и чердачные помещения.По словам начальника цеха координации деятельности ГО и ЧС Олега Костина, «в Туле в 2017 году построено девять разворотных площадок с твердым покрытием для обеспечения одновременного забора воды двумя пожарными машинами. В 2018 году работа по оборудованию противопожарных водоёмов будет проводиться в населенных пунктах Ленинского района. 1770 человек входят в реестр добровольных пожарных Тулы. Продолжается работа по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны».Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил «составить график проведения информационных бесед с жителями Большой Тулы по вступлению в отопительный сезон. В деревнях уже печки топят, но всё равно надо проехать, оставить телефоны, чтобы у людей была возможность оперативно позвонить».





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