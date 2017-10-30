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30.10.2017 12:30 В лагере Юнармеец» туляки освоят азы военной службы Вести-Тула





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Подробнее о работе лагеря нам рассказала по телефону министр молодежной политике Тульской области Юлия Вепринцева: «Основная цель проведения лагеря – военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи. Будут преподавать историю, географию, начальную военную подготовку. У ребят обширная программа. Они смогут познакомиться друг с другом и понять, что такое патриотика».



Сегодня в Заокском районе в селе Бёхово открылся военно-спортивный лагерь для допризывной молодежи «Юнармеец». Он будет работать на протяжении семи дней в период осенних каникул. Более 80 ребят со всей Тульской области освоят азы военной службы, патриотического воспитания и не только.Подробнее о работе лагеря нам рассказала по телефону министр молодежной политике Тульской области Юлия Вепринцева: «Основная цель проведения лагеря – военно-патриотическое воспитание нашей молодёжи. Будут преподавать историю, географию, начальную военную подготовку. У ребят обширная программа. Они смогут познакомиться друг с другом и понять, что такое патриотика».

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