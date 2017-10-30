НОВОСТИ | Общество







30.10.2017 10:17 Выставка в музее «Поленово» расскажет о репрессиях 1937 года Алина Фурсенко





| фото |



Крик совы теперь сопровождает выставку, которая расположилась в фахверке. Это пролог, начало большого литературно-художественного проекта 37/101. Символика цифр проста: высылка за 101-й километр от Москвы – одна из самых мягких санкций 37 года. Поленово от столицы в 135 километрах, но Дмитрию Поленову и его жене Анне пришлось отправиться куда дальше – в ГУЛАГ.



«По доносу местных жителей их осудили как английских шпионов. Действительно к ним приезжали сотрудники английского посольства, посещали в качестве экскурсантов музей», - рассказала директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова Наталья Поленова.



К делу было приписано знакомство с врагами народа. 58-я статья, «Контрреволюционная пропаганда», которая значится в протоколе, ничего доброго не предвещала.



«Слава Богу, их не расстреляли, ведь это была та статья, по которой расстреливали. Я знаю, что за Поленовых очень ходатайствовали, сестры писали письма Сталину, здесь все-таки был музей. Однако дальше были семь лет лагерей», - рассказывает Наталья Поленова.



Крошечное письмо - для выставки его, конечно, увеличили. Потомственный дворянин, блестящее образование, безмятежная жизнь – теперь он просит сестру позаботиться о сыне да передать жене хоть какую-нибудь обувь. Себе – только мешок, мочалку да конвертов с марками, чтоб писать, что жив. Редкими документами с семьей поделились в тульском архиве ФСБ, нашлись семейные реликвии, и Поленовы поняли - эта выставка, которая пробудет здесь до апреля – только начало. Следующая, через год, продолжит историю.



Они вернулись домой в 45-м и еще долго, как вспоминал Федор Поленов, его мать ложилась спать на полу у камина в бушлате и в валенках, боялась, что вновь нагрянут, а она не успеет одеться. Отец вернулся домой больным. Но родные стены помогли, и открылось второе дыхание. Впереди была оттепель и спокойная жизнь.



Сегодня в Поленово самый громкий звук – скрип снега под ногами, а 80 лет назад здесь громко навзрыд кричали совы, и этот звук у Федора Поленова всю жизнь будет ассоциироваться с бедой. Тогда 23 октября 9-летний мальчик остался единственным обитателем в этом большом доме.Крик совы теперь сопровождает выставку, которая расположилась в фахверке. Это пролог, начало большого литературно-художественного проекта 37/101. Символика цифр проста: высылка за 101-й километр от Москвы – одна из самых мягких санкций 37 года. Поленово от столицы в 135 километрах, но Дмитрию Поленову и его жене Анне пришлось отправиться куда дальше – в ГУЛАГ.«По доносу местных жителей их осудили как английских шпионов. Действительно к ним приезжали сотрудники английского посольства, посещали в качестве экскурсантов музей», - рассказала директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова Наталья Поленова.К делу было приписано знакомство с врагами народа. 58-я статья, «Контрреволюционная пропаганда», которая значится в протоколе, ничего доброго не предвещала.«Слава Богу, их не расстреляли, ведь это была та статья, по которой расстреливали. Я знаю, что за Поленовых очень ходатайствовали, сестры писали письма Сталину, здесь все-таки был музей. Однако дальше были семь лет лагерей», - рассказывает Наталья Поленова.Крошечное письмо - для выставки его, конечно, увеличили. Потомственный дворянин, блестящее образование, безмятежная жизнь – теперь он просит сестру позаботиться о сыне да передать жене хоть какую-нибудь обувь. Себе – только мешок, мочалку да конвертов с марками, чтоб писать, что жив. Редкими документами с семьей поделились в тульском архиве ФСБ, нашлись семейные реликвии, и Поленовы поняли - эта выставка, которая пробудет здесь до апреля – только начало. Следующая, через год, продолжит историю.Они вернулись домой в 45-м и еще долго, как вспоминал Федор Поленов, его мать ложилась спать на полу у камина в бушлате и в валенках, боялась, что вновь нагрянут, а она не успеет одеться. Отец вернулся домой больным. Но родные стены помогли, и открылось второе дыхание. Впереди была оттепель и спокойная жизнь.





Читать @gtrktula

















