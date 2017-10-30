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30.10.2017 09:50 Костя Комогоров из Новомосковска нуждается в помощи зрителей «Вестей» Мария Кузнецова





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По словам мамы Кости Ольги Комогоровой, «в нашем роддоме сказали, что последний случай такой был 20 лет назад»



Костю лечили в Республиканской детской клинической больнице в Москве. Несколько операций - на позвоночнике, бедрах, мочеточнике. Удалена головка бедра, из-за чего нога стала короче. Он не чувствует ног, вынужден носить памперсы. Проблемы по трем фронтам - урология, ортопедия, неврология. Но всё это время в лечении не было того, что врачи называют междисциплинарным подходом, приходилось подолгу ждать обследований. В июне этого года Русфондом и GMS Clinic (Москва) была запущена программа по ведению пациентов с диагнозом Spina Bifida. Костя - хороший кандидат на участие.



Заведующая отделением врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: «Междисциплинарная команда врачей будет совместно разрабатывать и назначать необходимые на данный момент обследования и лечение. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем помочь мальчику, максимально приблизить к жизни обычного ребенка его возраста».



Для того, чтобы Костя попал в программу Спина Бифида, нужно 658 317 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 625 317 руб. Не хватает 33 000 руб. Эту сумму и просят собрать наших зрителей. Для помощи Косте отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы смартфонов теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.





Шанс максимальной реабилитации для Кости есть.





С Костей мы обсуждаем дела школьные. Первоклассник сейчас на домашнем обучении. Сидим на полу - так удобнее. Мальчик родился с открытой спинномозговой грыжей пояснично-крестцового отдела. Это называется Spina Bifida. Плюс двусторонний вывих бедер. Родителям говорили в роддоме - проживет всего год.По словам мамы Кости Ольги Комогоровой, «в нашем роддоме сказали, что последний случай такой был 20 лет назад»Костю лечили в Республиканской детской клинической больнице в Москве. Несколько операций - на позвоночнике, бедрах, мочеточнике. Удалена головка бедра, из-за чего нога стала короче. Он не чувствует ног, вынужден носить памперсы. Проблемы по трем фронтам - урология, ортопедия, неврология. Но всё это время в лечении не было того, что врачи называют междисциплинарным подходом, приходилось подолгу ждать обследований. В июне этого года Русфондом и GMS Clinic (Москва) была запущена программа по ведению пациентов с диагнозом Spina Bifida. Костя - хороший кандидат на участие.Заведующая отделением врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: «Междисциплинарная команда врачей будет совместно разрабатывать и назначать необходимые на данный момент обследования и лечение. Надеюсь, совместными усилиями мы сможем помочь мальчику, максимально приблизить к жизни обычного ребенка его возраста».Для того, чтобы Костя попал в программу Спина Бифида, нужно 658 317 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 625 317 руб. Не хватает 33 000 руб. Эту сумму и просят собрать наших зрителей. Для помощи Косте отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы смартфонов теперь могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.Шанс максимальной реабилитации для Кости есть.





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