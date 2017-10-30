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НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 09:32 Празднование 20-летия Гордумы Тулы депутаты начали с высадки клёнов
Полина Ермолаева

Празднование 20-летия Гордумы Тулы депутаты начали с высадки клёнов

| фото |
Ни мороз, ни слякоть не помешали народным избранникам дружно приняться за дело. Не прошло и десяти минут, а все 15 роскошных красных кленов заняли свои места, образовав возле стелы «Тула» небольшую, но в скором будущем очень красивую аллею.

«Мы надеемся, что эта аллея будет символизировать сплочение депутатов всех созывов, преемственность работы всех депутатов и дальнейшее взаимодействие депутатов и населения», - говорит Глава Тулы, председатель Тульской городской Думы Юрий Цкипури.

Своё 20-летие городская Дума отметит в декабре. Высадку аллеи можно назвать символическим открытием череды юбилейных мероприятий. Символично и то, что полезное дело объединило не только депутатов последнего – 5-го, но и предыдущих созывов, став хорошим поводом высказать слова благодарности тем, кто на протяжении двух десятилетий прикладывал усилия для того, чтобы Тула процветала.

«Думаю, что то хорошее, что мы начинали, сегодня преумножается. Доведём до того, что город будет хороший и красивый», - считает председатель Тульской городской Думы 3 созыва Владимир Могильников.

На этом участке уже проделана большая работа по благоустройству. Выполнена подсветка объекта, высажены кустарники, цветы, уложен газон. Территория, расположенная поблизости, будет в ближайшее время застраиваться новыми микрорайонами. Глава города Юрий Цкипури выразил надежду, что территория станет сквером и еще одним любимым уголком для прогулок и отдыха для туляков.













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