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27.10.2017 19:06 Тульские и псковские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже "Вести-Тула"





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Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…сотрудники УМВД России по Тульской области проводили оперативные мероприятия по установлению личности похитителя. Проверялись лица, как проживающие на территории региона, так и за его пределами. Были получены сведения, что мужчина проживает в городе Пскове. Там он и был задержан. В настоящее время нигде не работающий 43-летний мужчина признался в совершении преступления».





Мужчина, подозреваемый в грабеже сумки у инкассатора в поселке Рожденственском в мае прошлого года, задержан в Пскове. Добычей злоумышленника тогда стали 500 тысяч рублей. Подозреваемый ворвался в отделении почты, схватил инкассаторскую сумку и скрылся.Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…сотрудники УМВД России по Тульской области проводили оперативные мероприятия по установлению личности похитителя. Проверялись лица, как проживающие на территории региона, так и за его пределами. Были получены сведения, что мужчина проживает в городе Пскове. Там он и был задержан. В настоящее время нигде не работающий 43-летний мужчина признался в совершении преступления».











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