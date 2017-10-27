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27.10.2017 18:54 В Туле сносят кинотеатр Комсомольский "Вести-Тула"





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Кинотеатр «Комсомольский» на улице Октябрьской был открыт в 1956 году и вмещал 400 зрителей, но уже много лет назад он фактически прекратил свое существование. На его месте по решению градостроительно-земельного совета Тульской области появится торговый центр.





В Туле сносят кинотеатр Комсомольский, работы по демонтажу старого и давно закрытого здания начались в Зареченском районе областной столицы сегодня утром.Кинотеатр «Комсомольский» на улице Октябрьской был открыт в 1956 году и вмещал 400 зрителей, но уже много лет назад он фактически прекратил свое существование. На его месте по решению градостроительно-земельного совета Тульской области появится торговый центр.

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