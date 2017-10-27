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27.10.2017 18:44 Тульский «Арсенал» сыграет со столичным ЦСКА Виталий Моторин





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Интерес к домашнему матчу против московских армейцев в Туле велик. Организаторы планируют, что на стадион придут посмотреть встречу около 17 тысяч зрителей. Билеты можно будет купить до 20 часов 30 минут вечера.



Говоря о раскладах на матч, нужно отметить, что ЦСКА фаворит этой встречи. Впрочем, «Арсенал» в последних матчах весьма хорош. В последних шести турах туляки трижды побеждали и один раз сыграли вничью, набрав 10 очков из 18 возможных. У ЦСКА очень плотный график, обусловленный матчами в европейских кубках, что сыграет на руку хозяевам. По мнению спортивного журналиста Петра Портянского, «Арсенал» сумел перейти важный психологический барьер. Тульская команда уже может играть на равных с фаворитами чемпионата».



Впрочем, армейцы вряд ли приехали в Тулу пить чай с пряниками. Они отстают от «Зенита» и «Локомотива» на 4 очка, и две эти команды в этом же туре встречаются между собой. Так что, кто-то из них очки потеряет в любом случае. Тренерский штаб ЦСКА захочет выжать максимум из этой турнирной ситуации.



«В ЦСКА сейчас идет перестройка. У них много молодых игроков вводится в состав. Можно говорить о том, что и в финансовом плане ЦСКА уже не тот, что был в последние годы. Но думаю, что в матче с командами уровня «Арсенала», ЦСКА заведомо фаворит, и у него еще есть серьезное превосходство опытных игроках», - говорит спортивный журналист Дмитрий Аполоник.



Напомним, матч между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА начнется ровно в 19.30.



В день проведения матча за несколько часов до его начал, ни у главного входа в стадион «Арсенал», ни у его билетных касс толп народа и очередей не наблюдается. Впрочем, уже устанавливаются рамки металлодетекторов и совсем скоро площадь наполнят болельщики обеих команд. По традиции в радиусе одного километра от входа на стадион запрещена продажа алкоголя и перекрыта улица М. Тореза.Интерес к домашнему матчу против московских армейцев в Туле велик. Организаторы планируют, что на стадион придут посмотреть встречу около 17 тысяч зрителей. Билеты можно будет купить до 20 часов 30 минут вечера.Говоря о раскладах на матч, нужно отметить, что ЦСКА фаворит этой встречи. Впрочем, «Арсенал» в последних матчах весьма хорош. В последних шести турах туляки трижды побеждали и один раз сыграли вничью, набрав 10 очков из 18 возможных. У ЦСКА очень плотный график, обусловленный матчами в европейских кубках, что сыграет на руку хозяевам. По мнению спортивного журналиста Петра Портянского, «Арсенал» сумел перейти важный психологический барьер. Тульская команда уже может играть на равных с фаворитами чемпионата».Впрочем, армейцы вряд ли приехали в Тулу пить чай с пряниками. Они отстают от «Зенита» и «Локомотива» на 4 очка, и две эти команды в этом же туре встречаются между собой. Так что, кто-то из них очки потеряет в любом случае. Тренерский штаб ЦСКА захочет выжать максимум из этой турнирной ситуации.«В ЦСКА сейчас идет перестройка. У них много молодых игроков вводится в состав. Можно говорить о том, что и в финансовом плане ЦСКА уже не тот, что был в последние годы. Но думаю, что в матче с командами уровня «Арсенала», ЦСКА заведомо фаворит, и у него еще есть серьезное превосходство опытных игроках», - говорит спортивный журналист Дмитрий Аполоник.Напомним, матч между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА начнется ровно в 19.30.









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