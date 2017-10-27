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27.10.2017 16:11 В Туле прошел форум «Город доступный для всех» "Вести-Тула"





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«В тульской области маломобильные граждане составляют почти четверть населения. Важно, что сегодня приехали муниципалитеты. «Город доступный для всех» - должен стать девизом тех, кого заботит ситуация в сфере доступной среды и защита прав инвалидов», - говорит заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.



Проблема создания безбарьерной среды касается не только людей с инвалидностью. В разные периоды жизни каждый человек может потерять мобильность и способность к самостоятельному передвижению. Ступеньки в доме без лифта могут стать непреодолимым препятствием и для пожилых людей, и родителей с колясками, и тех, кто столкнулся с трудностями из-за травм.«В тульской области маломобильные граждане составляют почти четверть населения. Важно, что сегодня приехали муниципалитеты. «Город доступный для всех» - должен стать девизом тех, кого заботит ситуация в сфере доступной среды и защита прав инвалидов», - говорит заместитель министра - директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.











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