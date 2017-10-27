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НОВОСТИ | Общество



27.10.2017 15:49 В Тульской области могут упразднить ряд районных судов
"Вести-Тула"



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Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем Тульского областного суда Юрием Рябцовым, на которой обсудили судебную систему региона.

За 2016 год в Тульской области было рассмотрено 79 тысяч дел, за 9 месяцев текущего года - 53 тысячи. Для ускорения рассмотрения дел и более равномерного распределения нагрузки на судей, Юрий Рябцов предложил упразднить Белевский, Заокский, Чернский районные суды с передачей отнесенных к их ведению вопросов в юрисдикцию Суворовского, Алексинского, Плавского районных судов.

Это не повлечет за собой ограничение деятельности по осуществлению правосудия. Кроме того, такая мера позволит перераспределить численность сотрудников и решить проблему с формированием состава присяжных. «Данная реструктуризация не должна сказаться на качестве работы. Мне данное решение понятно и я его поддерживаю», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Документы о реорганизации будут направлены в областную Думу, которая имеет возможность выхода с соответствующей законодательной инициативой в федеральный парламент.
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