НОВОСТИ | Общество







27.10.2017 15:24 Юных пациентов ваныкинской больницы навестили герои любимой телепередачи Вести-Тула





| фото |



Это была благотворительная акция «Мир без слез», в рамках которой один из крупнейших российских банков профинансировал приобретение медоборудования на полтора миллиона рублей для отделения выхаживания недоношенных детей. Отметим, случится это не в первый раз: в прошлом году помощь получило отделение детской реанимации, в 2014-м - 3-я детская городская больница.



«Есть даже смехотерапия, - рассказал композитор и исполнитель Владимир Щукин. - Говорят же, что если ничего хорошего делать не умеешь, то хоть улыбайся. Нам необходимо эти улыбки дарить, особенно деткам в больнице».



Маленькие пациенты Тульской городской больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина принимали гостей - героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и композитора, исполнителя детских песен Владимира Щукина. Каждый ребенок получил подарок.Это была благотворительная акция «Мир без слез», в рамках которой один из крупнейших российских банков профинансировал приобретение медоборудования на полтора миллиона рублей для отделения выхаживания недоношенных детей. Отметим, случится это не в первый раз: в прошлом году помощь получило отделение детской реанимации, в 2014-м - 3-я детская городская больница.«Есть даже смехотерапия, - рассказал композитор и исполнитель Владимир Щукин. - Говорят же, что если ничего хорошего делать не умеешь, то хоть улыбайся. Нам необходимо эти улыбки дарить, особенно деткам в больнице».





Читать @gtrktula

















