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НОВОСТИ | Общество



27.10.2017 15:05 Бизнесмены представили на конкурсе идеи для проекта «Тульская набережная»
Вести-Тула

Бизнесмены представили на конкурсе идеи для проекта «Тульская набережная»

| фото |
В Туле прошел очный этап конкурса для предпринимателей «Лучший проект в сфере организации досуга, отдыха и спорта». Участники представили свои идеи для городского проекта «Тульская набережная», направленного на благоустройство набережной Упы. В конкурсе участвовали как начинающие, так и уже состоявшиеся предприниматели.

Как рассказала директор Музея международного пряника Татьяна Агибалова, «мы создали очень интересный качественный продукт для рынка туристических услуг и всех горожан. Проект «Пряничная» - по общественному питанию, проведению мастер-классов, развитию пряничного производства всей России».

По словам стартапера Семёна Коновалова, «мой проект объединяет французские технологии с тульскими традициями чаепития. Я хочу открыть сеть блинных. Это вкусные, мощные десерты, которых, думаю, еще нет в России. Идея пришла из Франции».

Победителями в сфере розничной торговли и общественного питания стали Семен Коновалов и Ирина Кащеева. В сфере организации досуга, отдыха и спорта первое место занял проект «Тульская конка» по созданию конно-железной городской дороги. О том, какой приз получили победители конкурса, рассказала директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимателей» Анастасия Иващенко: «Будет направлена рекомендация в администрацию Тулы по вопросу размещения объектов на Тульской набережной, когда она будет открыта».

Организаторы конкурса считают, что благоустройство набережной Упы привлечет поток туристов, а также позволит создать новое досуговое пространство для жителей города.













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