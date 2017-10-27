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27.10.2017 14:11 В Туле пройдёт II фестиваль немецкой культуры Вести-Тула





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Фестиваль будет проходить по воскресенье включительно в областном художественном музее и Выставочном зале на Красноармейском проспекте. В программе - ярмарка в немецком стиле, мастер-классы и площадки немецкого языка, квест для детей и, под занавес - музыкальная гостиная и викторина.



II Фестиваль немецкой культуры «Калейдоскоп» открывается в Туле. При том, что немцы издавна проживали в наших краях, нельзя сказать, что мы хорошо знакомы с культурой, традициями, обычаями этого народа. Восполнить дефицит знаний, укрепить межнациональные отношения и призван начинающийся сегодня праздник.Фестиваль будет проходить по воскресенье включительно в областном художественном музее и Выставочном зале на Красноармейском проспекте. В программе - ярмарка в немецком стиле, мастер-классы и площадки немецкого языка, квест для детей и, под занавес - музыкальная гостиная и викторина.

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