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|27.10.2017 12:53 В Москве откроют бюст Почётного гражданина Тульской области Валерия Легасова
|Вести-Тула
Сегодня в Москве, на территории Химико-технологического университета имени Менделеева, состоится открытие бюста Героя России, академика Академии наук СССР и нашего земляка, Почетного гражданина Тульской области Валерия Легасова.
В наше время, отмеченное чередой крупных катастроф, как никогда прежде актуальна его концепция безопасности - приверженность идее такого совершенствования техносферы, которое направлено на безопасное процветание людей.
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