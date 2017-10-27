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27.10.2017 12:43 В Туле задержан террорист, разыскиваемый Интерполом
Вести-Тула

В Туле задержан террорист, разыскиваемый Интерполом

| фото |
44-летний гражданин одной из республик Средней Азии задержан в областной столице тульскими силовиками. Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и экстрадиции за участие в деятельности экстремистской организации на территории своей страны.

Известно, что разыскиваемый на протяжении 18 лет был активным участником террористической организации, пропагандировал экстремистские идеи, в том числе создание Исламского халифата на территории Центральной Азии. Он принимал участие в различных встречах членов организации. Через социальную сеть завербовал и привлек к финансированию незаконной деятельности ряд граждан своей республики.

Тульские силовики получили оперативную информацию, что разыскиваемый с августа 2017 года скрывается в Туле. В ходе проведенной проверки эти сведения подтвердились. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции.











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