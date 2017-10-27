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27.10.2017 12:33 На трассе «Дон» в Тульской области столкнулись три грузовика Вести-Тула





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В Новомосковске на улице Мира под колёса «Дэу Матиз» попал пешеход-мужчина. Он шёл перпендикулярно проезжей части, вне пешеходного перехода, но по тротуару. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.



На 123-м километре автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил столкновение с машиной «Фольксваген Транспортер», после чего последний въехал в дорожное ограждение. Пострадал и был госпитализирован пассажир отечественной легковушки.



На 282-м километре трассы М4 «Дон» в Тульской области водитель автомобиля «Скания» наехал на стоящий грузовик такой же марки, после чего машина «Ивеко» въехала в первую «Сканию». Водителю «Ивеко» медпомощь оказали на месте ДТП, а водителя первой «Скании» госпитализировали.В Новомосковске на улице Мира под колёса «Дэу Матиз» попал пешеход-мужчина. Он шёл перпендикулярно проезжей части, вне пешеходного перехода, но по тротуару. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.На 123-м километре автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил столкновение с машиной «Фольксваген Транспортер», после чего последний въехал в дорожное ограждение. Пострадал и был госпитализирован пассажир отечественной легковушки.

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