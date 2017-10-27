НОВОСТИ | Общество







27.10.2017 11:06 В центре внимания депутатов Тульской областной Думы оказались налоги Алина Фурсенко





| фото |



Сначала давали задачи попроще - привезти ветеранам дров, затем посложнее – найти, кто бы залатал дорогу. Затем и вовсе невероятную – собрать документы для проекта газификации. Обязанностей оказалось много, прав мало. «Обидно, если кто-то говорит плохое. Привыкли к тому, что я обязана, а я не обязана. Я такой же житель как и все, делаю это добровольно, за свои нервы, за свои силы», - говорит староста Галина Якунина.



Теперь начальницей Галина Николаевна будет уже официально, если, конечно, барыбинцы вновь доверят ей защищать свои интересы. Новый законопроект, внесенный в Тульскую областную Думу губернатором, предусматривает порядок избрания, срок полномочий пять лет и возможность финансовой поддержки, ведь именно староста должен соединить возможности власти исполнительной, законодательной и жителей на местах.



«Дороги можем без этого сделать? Не можем. Медицину можем? Не можем. Опираясь на это мнение, в этом году должны сдать 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Проникновение власти на места, где реальная жизнь – это очень важно», - рассуждает председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Осталось проект обсудить и, возможно, доработать – пока он принят лишь в первом чтении. А вопрос отмены транспортного налога для семей, где воспитываются дети-инвалиды, решен окончательно. По данным на начало 2017 года таких детей в области более 4500. В семье, где воспитывается маленькая Верочка, есть обычная старенькая машина. И так ломается нередко, а тут еще и налог. «Раньше мы платили транспортный налог в районе тысячи рублей. Лучше бы мы эту тысячу потратили на лекарства для ребенка», - говорит мама Анастасия.



Теперь такая возможность есть. Налоги вообще оказались в центре внимания 45-го заседания Облдумы. Пониженные ставки предлагаются для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения – относится это к предпринимателям, занимающихся определенными видами экономической деятельности. А что касается самих отчислений – теперь существенно большие суммы отправятся в муниципалитеты.



Как сообщила депутат Тульской областной Думы Наталия Николаева, «увеличивается с 40 до 65 %, то есть на 25% - это более 90 миллионов рублей. Это позволит им укрепиться и стать более самостоятельными». И даст надежду, что малые города и деревни перестанут пустеть, тем более что теперь сельские старосты подскажут, что особенно нужно жителям.



Ни удостоверения, ни официального статуса - старостой Галину Якунину называют по привычке лишь на словах. Еще 20 лет назад жители деревни Барыбинка решили - она главная!Сначала давали задачи попроще - привезти ветеранам дров, затем посложнее – найти, кто бы залатал дорогу. Затем и вовсе невероятную – собрать документы для проекта газификации. Обязанностей оказалось много, прав мало. «Обидно, если кто-то говорит плохое. Привыкли к тому, что я обязана, а я не обязана. Я такой же житель как и все, делаю это добровольно, за свои нервы, за свои силы», - говорит староста Галина Якунина.Теперь начальницей Галина Николаевна будет уже официально, если, конечно, барыбинцы вновь доверят ей защищать свои интересы. Новый законопроект, внесенный в Тульскую областную Думу губернатором, предусматривает порядок избрания, срок полномочий пять лет и возможность финансовой поддержки, ведь именно староста должен соединить возможности власти исполнительной, законодательной и жителей на местах.«Дороги можем без этого сделать? Не можем. Медицину можем? Не можем. Опираясь на это мнение, в этом году должны сдать 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Проникновение власти на места, где реальная жизнь – это очень важно», - рассуждает председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Осталось проект обсудить и, возможно, доработать – пока он принят лишь в первом чтении. А вопрос отмены транспортного налога для семей, где воспитываются дети-инвалиды, решен окончательно. По данным на начало 2017 года таких детей в области более 4500. В семье, где воспитывается маленькая Верочка, есть обычная старенькая машина. И так ломается нередко, а тут еще и налог. «Раньше мы платили транспортный налог в районе тысячи рублей. Лучше бы мы эту тысячу потратили на лекарства для ребенка», - говорит мама Анастасия.Теперь такая возможность есть. Налоги вообще оказались в центре внимания 45-го заседания Облдумы. Пониженные ставки предлагаются для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения – относится это к предпринимателям, занимающихся определенными видами экономической деятельности. А что касается самих отчислений – теперь существенно большие суммы отправятся в муниципалитеты.Как сообщила депутат Тульской областной Думы Наталия Николаева, «увеличивается с 40 до 65 %, то есть на 25% - это более 90 миллионов рублей. Это позволит им укрепиться и стать более самостоятельными». И даст надежду, что малые города и деревни перестанут пустеть, тем более что теперь сельские старосты подскажут, что особенно нужно жителям.





Читать @gtrktula

















