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26.10.2017 19:30 Тульская область попала в число лидеров по площадкам для этнографического диктанта "Вести-Тула"





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Один из крупнейших в России специалистов по межнациональным отношениям высоко оценил работу, проведенную в Тульской области по ликвидации незаконным цыганских построек, и особо отметил, что угроз межнациональному единству внутри региона не допущено. На двусторонней встрече губернатор и руководитель федерального ведомства обсудили развитие казачества в России, роль казаков в поддержании общественного порядка в регионах.



«Опыт, когда казаки следят за порядком в школах, носит и воспитательных характер. Этот опыт надо перенимать и в качестве эксперимента использовать в отдельных учебных заведениях», - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «…на территории региона действуют 10 казачьих общин. Казаки активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи».



Сегодня в Тульской области проживают представители более ста различных национальностей. Учрежденный в России для развития национальных отношений этнографический диктант в нашем регионе 3 ноября можно написать в 78 муниципалитета - это один из пяти лучших показателей в стране. Кроме этого 80% жителей Тульской области оценивают отношения с другими национальностями и конфессиями как хорошие. Способствуют этому подобные сегодняшнему мероприятия. В преддверии Дня народного единства их пройдет в области немало.



Представители крупнейших диаспор и конфессий региона провели сегодня в Туле праздник национальной кухни и собрались за столом для обсуждения проблем в отношениях друг с другом. Возглавили работу круглого стола глава региона Алексей Дюмин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, приехавший в Тулу с визитом.Один из крупнейших в России специалистов по межнациональным отношениям высоко оценил работу, проведенную в Тульской области по ликвидации незаконным цыганских построек, и особо отметил, что угроз межнациональному единству внутри региона не допущено. На двусторонней встрече губернатор и руководитель федерального ведомства обсудили развитие казачества в России, роль казаков в поддержании общественного порядка в регионах.«Опыт, когда казаки следят за порядком в школах, носит и воспитательных характер. Этот опыт надо перенимать и в качестве эксперимента использовать в отдельных учебных заведениях», - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Как сообщил губернатор Алексей Дюмин, «…на территории региона действуют 10 казачьих общин. Казаки активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи».Сегодня в Тульской области проживают представители более ста различных национальностей. Учрежденный в России для развития национальных отношений этнографический диктант в нашем регионе 3 ноября можно написать в 78 муниципалитета - это один из пяти лучших показателей в стране. Кроме этого 80% жителей Тульской области оценивают отношения с другими национальностями и конфессиями как хорошие. Способствуют этому подобные сегодняшнему мероприятия. В преддверии Дня народного единства их пройдет в области немало.









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