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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 19:14 Уполномоченным по правам человека в Тульской области стала Татьяна Ларина
"Вести-Тула"



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В области появился новый уполномоченный по правам человека. Сегодня на 45-м заседании Тульской областной думы на эту должность утвердили Татьяну Ларину. Ранее она занимала пост зампредседателя тульской городской Думы. Новые обязанности она будет исполнять с 30 ноября, а уже на следующем заседании облдумы примет присягу.

Сегодня же депутаты рассмотрели более 40 вопросов и приняли 10 новых законов. К примеру, транспортный налог на легковые автомобили отныне больше не касается семей, где воспитываются дети-инвалиды - на такие льготы в нашем регионе претендует более 4,5 тысяч семей. Правда, дорогие автомобили, стоимостью более 3 миллионов рублей из льготного перечня исключаются.

Говорили и о деревне - в каждом маленьком населенном пункте на карте региона должен появиться сельский староста и это теперь он будет наделен официальной должностью с соответствующей финансовой поддержкой.

«Что такое «Народный бюджет»? Разве мы можем теперь обойтись без сельских старост. – Говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. – Общественный контроль просто необходим. Проникновение власти на места очень важно и сельские старосты будут хорошей подпорой. Они должны быть хорошими организаторами населения, чтобы решать все стоящие задачи, которые перед нами стоят».














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