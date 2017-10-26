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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 19:00 Юрий Цкипури: не решаемых вопросов не бывает
"Вести-Тула"



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Сегодня прием граждан проходит буквально повсеместно, на всех уровнях власти, в различных жизнеобеспечивающих организациях. Так, глава города Юрий Цкипури встречался с туляками в своей общественной приемной в Доме культуры Металлургов. Жители города обращались и с благодарностью и с просьбами.

Одна из посетительниц, к примеру, попросила помочь в организации парковочного места для своей дочери-инвалида. В этом году в этом дворе появился свежий асфальт – теперь пришло время установки знаков и барьерных ограничителей.

Не решаемых вопросов не бывает, уверен Юрий Цкипури – важно слышать людей и чаще с ними встречаться. «Нужно слушать и слышать жителей. Нужно приветствовать активную гражданскую позицию. У нас в городе уже на протяжении последних трех-четырех лет ведется работа с туляками», - говорит глава Тулы.














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