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26.10.2017 18:38 Алексей Дюмин призвал представителей всех уровней власти общаться с населением "Вести-Тула"





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Так многодетная мать из города Донского Татьяна Нурова рассказала о том, что из-за смерти одного из её восьми детей и 23-летия старшего она выпала из первоочередников на предоставление жилья и теперь оказалась на 742 месте. Это около 10 лет ожидания. «Очередь двигать мы не будем. Я разберусь с вашей проблемой в ручном режиме», - пообещал глава региона Татьяне Нуровой.



Из Кимовска было обращение по поводу закрытия подтрибунных помещений отремонтированного в 2014 году стадиона «Олимп». Зимой воспитанникам легкоатлетической школы негде тренироваться. По словам губернатора, этим вопросом уже занимаются. Подрядчики, проводившие ремонт сделали его некачественно, с ними будут судиться. Алексей Дюмин пообещал, что в 2018 году вопрос будет решён и в ближайшей перспективе обещал лично посетить кимовский стадион.



А преподаватель ТулГУ Аркадий Симанкин пришёл на встречу лично. Он обеспокоен вопросом строительства мусороперерабатывающих заводов в Туле и предложил установить их на окраинах города возле трасс. И особый акцент сделал на том, что твердые бытовые отходы нужно не сжигать. Губернатор Аркадия Симанкина услышал, и учитывая его знания в этом вопросе, включил его в рабочую группу по мусороперерабатывающим заводам.



Чтобы проблемы людей были услышаны сегодня в области по инициативе губернатора проходит общерегиональный день приёма граждан. Выслушал жителей области и сам Алексей Дюмин.Так многодетная мать из города Донского Татьяна Нурова рассказала о том, что из-за смерти одного из её восьми детей и 23-летия старшего она выпала из первоочередников на предоставление жилья и теперь оказалась на 742 месте. Это около 10 лет ожидания. «Очередь двигать мы не будем. Я разберусь с вашей проблемой в ручном режиме», - пообещал глава региона Татьяне Нуровой.Из Кимовска было обращение по поводу закрытия подтрибунных помещений отремонтированного в 2014 году стадиона «Олимп». Зимой воспитанникам легкоатлетической школы негде тренироваться. По словам губернатора, этим вопросом уже занимаются. Подрядчики, проводившие ремонт сделали его некачественно, с ними будут судиться. Алексей Дюмин пообещал, что в 2018 году вопрос будет решён и в ближайшей перспективе обещал лично посетить кимовский стадион.А преподаватель ТулГУ Аркадий Симанкин пришёл на встречу лично. Он обеспокоен вопросом строительства мусороперерабатывающих заводов в Туле и предложил установить их на окраинах города возле трасс. И особый акцент сделал на том, что твердые бытовые отходы нужно не сжигать. Губернатор Аркадия Симанкина услышал, и учитывая его знания в этом вопросе, включил его в рабочую группу по мусороперерабатывающим заводам.











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