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26.10.2017 16:17 В Тульской области расследуют жестокое убийство "Вести-Тула"





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Как рассказал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области Михаил Ульянов, «…по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое жителей Богородицка 16 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело».



Мужчину обнаружила женщина с которой он поживал. Она и вызвала полицию и скорую помощь. «В ходе расследования дела установлено, что молодые люди пришли домой к потерпевшему для распития спиртных напитков. Возникла ссора в ходе которой подозреваемые начали избивать мужчину и наносить ему удары ножом. Затем они вынесли его на улицу, облили бензином и подожгли», - говорит Михаил Ульянов.



В настоящий момент следствие решает вопрос о мерах пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по Богородицкому району в суд направлены материалы, необходимые для обоснования ходатайства. Расследование уголовного дела продолжается.







Вечером 24 октября в реанимации Богородицкой центральной районной больницы скончался пятидесятичетырехлетний мужчина. Он был доставлен из дома с многочисленными повреждениями, а также термическим ожогом лица и левой руки. По подозрению в убийстве задержаны двое обвиняемых. Один из них еще не достиг совершеннолетия.Как рассказал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области Михаил Ульянов, «…по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое жителей Богородицка 16 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело».Мужчину обнаружила женщина с которой он поживал. Она и вызвала полицию и скорую помощь. «В ходе расследования дела установлено, что молодые люди пришли домой к потерпевшему для распития спиртных напитков. Возникла ссора в ходе которой подозреваемые начали избивать мужчину и наносить ему удары ножом. Затем они вынесли его на улицу, облили бензином и подожгли», - говорит Михаил Ульянов.В настоящий момент следствие решает вопрос о мерах пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по Богородицкому району в суд направлены материалы, необходимые для обоснования ходатайства. Расследование уголовного дела продолжается.









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