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26.10.2017 16:17 В Тульской области расследуют жестокое убийство
"Вести-Тула"



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Вечером 24 октября в реанимации Богородицкой центральной районной больницы скончался пятидесятичетырехлетний мужчина. Он был доставлен из дома с многочисленными повреждениями, а также термическим ожогом лица и левой руки. По подозрению в убийстве задержаны двое обвиняемых. Один из них еще не достиг совершеннолетия.

Как рассказал старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области Михаил Ульянов, «…по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое жителей Богородицка 16 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело».

Мужчину обнаружила женщина с которой он поживал. Она и вызвала полицию и скорую помощь. «В ходе расследования дела установлено, что молодые люди пришли домой к потерпевшему для распития спиртных напитков. Возникла ссора в ходе которой подозреваемые начали избивать мужчину и наносить ему удары ножом. Затем они вынесли его на улицу, облили бензином и подожгли», - говорит Михаил Ульянов.

В настоящий момент следствие решает вопрос о мерах пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом по Богородицкому району в суд направлены материалы, необходимые для обоснования ходатайства. Расследование уголовного дела продолжается.

















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