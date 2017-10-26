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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 15:57 Андрей Третьяков рассказал о тульском здравоохранении
"Вести-Тула"



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На сегодняшний день область насчитывает 335 пунктов, где работает медперсонал, готовый оказать первичную медико-санитарную помощь. Все фельдшерско-акушерские пункты оснащены необходимым медицинским оборудованием. Для укомплектования одиннадцати строящихся уже подобраны медработники.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции, «…на те ФАПы, которые временно не функционируют из-за плохого состояния помещений, подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитальных ремонтов. До их завершения население будет осматриваться выездными медицинскими бригадами и передвижными комплексами. В рамках кадровой программы в 2017 году приобретено 15 автомобилей повышенной проходимости для сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов. Это дает возможность медикам выезжать на дом».

Также речь шла и о новой системе управления работой скорой медицинской помощи. Главная ее задача − сократить время ожидания врача. Речь идет о планшете, на который моментально поступают данные из диспетчерской о вызове пациента. Сотрудник бригады также видит информацию о пациенте и может посмотреть медицинскую документацию по больному, что позволяет принять оптимальное решение по постановке диагноза. Система позволяет координировать и в реальном времени отслеживать работу бригад.

«Мы видим передвижение автомобилей, где бы они не находились в Тульской области. мы знаем когда поступил вызов, когда бригада выехала, сколько времени она находилась у пациента, какие лекарства были использованы», - сказал Андрей Третьяков.














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