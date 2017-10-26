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26.10.2017 13:52 Обитателей зоопарка Новомосковска подготовили к зиме Мария Кузнецова





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Зимовье зверей будет теплым - электрик проверил отопление в домиках у птиц и вислобрюхих свиней. Красавицам Зите и Гите холод не грозит.



Кроликам утеплили окна, верблюду Жоре настелили соломы в четыре слоя, птицам насыпали побольше опилок. У енотов вообще новоселье.



Все здешние обитатели морозы переносят хорошо. Верблюд уходит в домик только в минус тридцать. Звери активны и в холода - любят общаться с посетителями. Здесь их балуют. Например, Ванечка любит курагу.



Енот Ванечка для Марины Свиридовой почти что член семьи - она его выходила маленьким дома, кормила из пипетки. Вырос боевым парнем, любимцем посетителей. К зиме, как и другие обитатели мини-зоопарка в детском парке Новомосковска, нарастил подшерсток. На дворе мороз, значит и меню в зоопарке зимнее - калорийное, трехразовое.Зимовье зверей будет теплым - электрик проверил отопление в домиках у птиц и вислобрюхих свиней. Красавицам Зите и Гите холод не грозит.Кроликам утеплили окна, верблюду Жоре настелили соломы в четыре слоя, птицам насыпали побольше опилок. У енотов вообще новоселье.Все здешние обитатели морозы переносят хорошо. Верблюд уходит в домик только в минус тридцать. Звери активны и в холода - любят общаться с посетителями. Здесь их балуют. Например, Ванечка любит курагу.





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