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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 13:52 Обитателей зоопарка Новомосковска подготовили к зиме
Мария Кузнецова

Обитателей зоопарка Новомосковска подготовили к зиме

| фото |
Енот Ванечка для Марины Свиридовой почти что член семьи - она его выходила маленьким дома, кормила из пипетки. Вырос боевым парнем, любимцем посетителей. К зиме, как и другие обитатели мини-зоопарка в детском парке Новомосковска, нарастил подшерсток. На дворе мороз, значит и меню в зоопарке зимнее - калорийное, трехразовое.

Зимовье зверей будет теплым - электрик проверил отопление в домиках у птиц и вислобрюхих свиней. Красавицам Зите и Гите холод не грозит.

Кроликам утеплили окна, верблюду Жоре настелили соломы в четыре слоя, птицам насыпали побольше опилок. У енотов вообще новоселье.

Все здешние обитатели морозы переносят хорошо. Верблюд уходит в домик только в минус тридцать. Звери активны и в холода - любят общаться с посетителями. Здесь их балуют. Например, Ванечка любит курагу.













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