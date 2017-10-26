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26.10.2017 13:05 В Тульской области выбирают площадки для Всероссийского географического диктанта Вести-Тула





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Участвовать могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности и гражданства. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано онлайн-тестирование.



Начинаем готовиться к очередной образовательной акции. Публично выяснилась потрясающая географическая неграмотность нынешнего американского президента. А как вы оцениваете свои знания? И не хотите ли проверить их, участвуя в написании Всероссийского географического диктанта?Участвовать могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности и гражданства. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Русского географического общества будет организовано онлайн-тестирование.

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