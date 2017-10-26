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|26.10.2017 12:53 В Тульской области - общерегиональный день приёма граждан
|Вести-Тула
Сегодня - общерегиональный день приёма граждан, который будет проходить с 15 до 20 часов в органах исполнительной власти Тульской области, территориальных органах федеральных ведомств, иных государственных органах и органах местного самоуправления.
Проводить прием будет руководящий состав, в том числе - в режиме видео- и аудиосвязи . Информация об адресах приемных и возможности предварительной записи по телефонам 30-62-75, 30-63-40, на портале «Открытый регион 71», на официальных сайтах соответствующих органов.
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