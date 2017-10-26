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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 12:05 Тулячка стала второй на конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма»
Вести-Тула

Тулячка стала второй на конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма»

| фото |
Какого размера патроны для винтовки, которые помещаются на ладошке, или сколько выстрелов в минуту производит старинная тульская пушка? Точную информацию сложно найти даже в сети интернет, но для тулячки Марины Машковой - обладателя второго места в номинации «Лучший гид» Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» - это лишь самая малая часть интересных фактов о родном городе.

Изо дня в день она делится ими с жителями и гостями Тулы, и даже самую незаметную и заурядную вещицу наделяет своей интересной историей. «На региональном этапе мне удалось добиться замечательных результатов – первое место по Тульской области. После этого мои данные были направлены в Москву для участия в федеральном конкурсе. Как таковой подготовки не было – это работа, которую ежедневно выполняешь с любовью и энтузиазмом», - рассказала заведующая экскурсионным отделом Тульского государственного музея оружия Марина Машкова.
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