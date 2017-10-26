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26.10.2017 11:47 Место «Дубравы» в Туле заняли липы Полина Ермолаева





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«Здесь почва достаточно претерпела рекреационное воздействие, поэтому мы высаживаем деревья, которые приспособлены для таких сложных условий», - пояснил директор департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко.



Прописку на новом месте получили 110 полутораметровых саженцев липы и клена остролистного. Лесовосстановлением занимались не только представители профильного министерства, но и дружная команда газовиков.



Как рассказал инженер по охране окружающей среды Тульского управления магистральных газопроводов Сергей Ганюков, «наш филиал – один из передовиков в лесовосстановлении. Мы ежегодно принимаем участие в подобных акциях».



С задачей защитники леса справились быстро, сожалея лишь немного о том, что густою листвой это пространство заполнится не так скоро, как когда-то здесь возводились дома.



История о том, как владелец кафе «Дубрава» построил в нарушение закона капитальное здание, что привело к судебному решению о его сносе и расторжении договора аренды на землю – еще свежа, но сегодня кроме архивных кадров о ней уже ничего не напоминает. На уютной поляне вновь закладывается лес.«Здесь почва достаточно претерпела рекреационное воздействие, поэтому мы высаживаем деревья, которые приспособлены для таких сложных условий», - пояснил директор департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко.Прописку на новом месте получили 110 полутораметровых саженцев липы и клена остролистного. Лесовосстановлением занимались не только представители профильного министерства, но и дружная команда газовиков.Как рассказал инженер по охране окружающей среды Тульского управления магистральных газопроводов Сергей Ганюков, «наш филиал – один из передовиков в лесовосстановлении. Мы ежегодно принимаем участие в подобных акциях».С задачей защитники леса справились быстро, сожалея лишь немного о том, что густою листвой это пространство заполнится не так скоро, как когда-то здесь возводились дома.





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