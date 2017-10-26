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НОВОСТИ | Общество



26.10.2017 11:14 Детсад и ФАП в узловской Фёдоровке перевели на отопление газом
Алина Фурсенко

Детсад и ФАП в узловской Фёдоровке перевели на отопление газом

| фото |
Не очень понимают, что такое газ и зачем он нужен, но изменения чувствуют буквально кожей – теперь вовсе не обязательно наряжаться в сто одежек, как было при электрическом отоплении. Из 18 деревенских детишек, кстати, половина здесь периодически и ночует – утреннюю дойку с 5 утра не перенесешь. Зимними вечерами воспитатели грели малышей как могли.

А буквально за стеной в местном ФАПе точно также затруднялся осмотр пациентов. Попробуй разденься, когда зубы стучат. «Отопление электрическое никак не регулировалось, порой было очень холодно», - рассказала сотрудница Федоровского фельдшерско-акушерского пункта Наталья Юркова.

Глава Федоровского СПК, который здесь по привычке именуют колхозом, Николай Тюрников с гордостью, по-хозяйски показывает новенькое оборудование – всё собрали свои, федоровские. Вложено 1 млн. 961 тысяча 855 рублей и 45 копеек. Казалось бы, для бюджета хозяйства накладно, но каждый месяц при электрическом отоплении на обогрев здания тратились астрономические суммы – 504 тысячи рублей. «Теперь у них будет расход 25 тысяч в месяц. Вы представляете, какие деньги у администрации высвободятся?!», - считает Никола Тюрников.

А тратить, признаться, есть на что: и обветшавший фасад внимания требует, и новые беседки для малышей лишними не будут. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «здесь надо и кровлю ремонтировать, и теневые навесы сделать для детей. У нас есть еще такой же центр образования в селе Бестужево. Очень важно для нас, что газификация села Бестужево вошла в программу развития Тульской области».

В Бестужево газа еще нужно дождаться, а вот медицинская помощь в село Бутырки уже движется. Пока несмело - за рулем новой «Нивы» фельдшер Лариса Алексеева без малого 20 минут. Но теперь ей не страшны ни километры, ни осенняя распутица. «Я ходила по 15 километров пешком, добиралась на маршрутном транспорте. А теперь, когда меня позовут, я сяду и поеду», - рассказала Лариса Алексеева.

Ну а в Федоровке газификации радуются, но предупреждают: с голубым топливом тут еще не закончили. На очереди - мастерская. Договор и предоплата готовы, дело за газовиками.
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