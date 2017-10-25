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25.10.2017 19:40 Туляки не заметили отсутствие турецких помидоров Алексей Еремин





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Импорт цитрусовых заместили за счёт поставок из ЮАР, Марокко, Китая, Аргентины, Израиля, Абхазии, Грузии. Нашли замену и турецким томатам. Впрочем, тульский покупатель и до введения запретов, турецким томатам предпочитал отечественную продукцию. На рынках турецкие фрукты не всегда были не в почёте. Цены на них такие же, как и на марокканские, а вот по вкусу они на любителя.



И если покупатели готовы остаться без турецких товаров и сегодня, то продавцы менее оптимистичны. Впрочем, они надеются на отечественного производителя и к запрету уже привыкли. Турецкие фрукты и овощи не самые дешевые, а потому и их исчезновение обычный тульский покупатель в принципе не заметил.

На наши продуктовые рынки снова начнут поступать овощи из Турции, в том числе помидоры, баклажаны и гранаты. Запретный список был довольно внушительный. В него попали мясо птицы, овощи (томаты, лук, капуста, огурцы), фрукты и ягоды (в их числе цитрусовые, виноград, клубника, земляника) и даже соль. Тульские рынки имели большой резерв из Абхазии, Крыма, Краснодара, Азербайджана, Узбекистана. Рынок восполнится быстро. Без томатов тоже не страдали – помог отечественный производитель.Импорт цитрусовых заместили за счёт поставок из ЮАР, Марокко, Китая, Аргентины, Израиля, Абхазии, Грузии. Нашли замену и турецким томатам. Впрочем, тульский покупатель и до введения запретов, турецким томатам предпочитал отечественную продукцию. На рынках турецкие фрукты не всегда были не в почёте. Цены на них такие же, как и на марокканские, а вот по вкусу они на любителя.И если покупатели готовы остаться без турецких товаров и сегодня, то продавцы менее оптимистичны. Впрочем, они надеются на отечественного производителя и к запрету уже привыкли. Турецкие фрукты и овощи не самые дешевые, а потому и их исчезновение обычный тульский покупатель в принципе не заметил.









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