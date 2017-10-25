Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



25.10.2017 18:56 В Туле пытаются бороться со стихийными свалками
Кира Черьевская



| фото |
Почти идеальная для отчёта картинка – уборочная машина, дворник, тщательно собирающий мусор вокруг контейнера. И удивлённые местные жители, рвущиеся описать обычный вид площадки на Энгельса, 54. Если и убирают эту площадку, то явно недостаточно. Да и одного контейнера на 8 домов мало, а рядом ещё и гаражи. Сегодня мусор выгребали представители «Туларегионстроя».

«Крупногабаритный мусор мы вывозим, когда наберется. За одной доской мы не приезжаем, а так по наполняемости», - говорит тракторист УК «Туларегионстрой» Алексей Шухов.

Задачу следить за чистотой перед Общественной палатой региона поставил губернатор. Рейды проходят еженедельно. И результат есть. Несанкционированных свалок становится меньше. Таблички о том, что будут штрафовать висят. И всё же, старые гаражи на улице Седова, по словам местных жителей, у многих ассоциируются с мусором.

Сегодня свалку у гаражей убрали. Видно, что собирали здесь и листву, упаковали в пакеты и оставили вот такой горой у столба. И недолго думая, кто-то решил оставить в этой куче и пакет с бытовым мусором. Вот и рождаются стихийные свалки. Вот и получается. Убирают плохо, а загрязняют активно.

По словам председателя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, «…если будет установлена зона ответственности УК, будет принимать в отношении неё санкции. Но и граждане, выбрасывающие мусор в неположенных местах, должны нести наказание. Размер штрафа должен быть увеличен».

Как говорится, весь мусор на улицах наш. И в том числе, от того, как каждый из нас будет относиться к этому вопросу, будет зависеть санитарное состояние оружейной столицы
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.