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25.10.2017 18:56 В Туле пытаются бороться со стихийными свалками Кира Черьевская





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«Крупногабаритный мусор мы вывозим, когда наберется. За одной доской мы не приезжаем, а так по наполняемости», - говорит тракторист УК «Туларегионстрой» Алексей Шухов.



Задачу следить за чистотой перед Общественной палатой региона поставил губернатор. Рейды проходят еженедельно. И результат есть. Несанкционированных свалок становится меньше. Таблички о том, что будут штрафовать висят. И всё же, старые гаражи на улице Седова, по словам местных жителей, у многих ассоциируются с мусором.



Сегодня свалку у гаражей убрали. Видно, что собирали здесь и листву, упаковали в пакеты и оставили вот такой горой у столба. И недолго думая, кто-то решил оставить в этой куче и пакет с бытовым мусором. Вот и рождаются стихийные свалки. Вот и получается. Убирают плохо, а загрязняют активно.



По словам председателя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, «…если будет установлена зона ответственности УК, будет принимать в отношении неё санкции. Но и граждане, выбрасывающие мусор в неположенных местах, должны нести наказание. Размер штрафа должен быть увеличен».



Как говорится, весь мусор на улицах наш. И в том числе, от того, как каждый из нас будет относиться к этому вопросу, будет зависеть санитарное состояние оружейной столицы

Почти идеальная для отчёта картинка – уборочная машина, дворник, тщательно собирающий мусор вокруг контейнера. И удивлённые местные жители, рвущиеся описать обычный вид площадки на Энгельса, 54. Если и убирают эту площадку, то явно недостаточно. Да и одного контейнера на 8 домов мало, а рядом ещё и гаражи. Сегодня мусор выгребали представители «Туларегионстроя».«Крупногабаритный мусор мы вывозим, когда наберется. За одной доской мы не приезжаем, а так по наполняемости», - говорит тракторист УК «Туларегионстрой» Алексей Шухов.Задачу следить за чистотой перед Общественной палатой региона поставил губернатор. Рейды проходят еженедельно. И результат есть. Несанкционированных свалок становится меньше. Таблички о том, что будут штрафовать висят. И всё же, старые гаражи на улице Седова, по словам местных жителей, у многих ассоциируются с мусором.Сегодня свалку у гаражей убрали. Видно, что собирали здесь и листву, упаковали в пакеты и оставили вот такой горой у столба. И недолго думая, кто-то решил оставить в этой куче и пакет с бытовым мусором. Вот и рождаются стихийные свалки. Вот и получается. Убирают плохо, а загрязняют активно.По словам председателя Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, «…если будет установлена зона ответственности УК, будет принимать в отношении неё санкции. Но и граждане, выбрасывающие мусор в неположенных местах, должны нести наказание. Размер штрафа должен быть увеличен».Как говорится, весь мусор на улицах наш. И в том числе, от того, как каждый из нас будет относиться к этому вопросу, будет зависеть санитарное состояние оружейной столицы









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