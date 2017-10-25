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25.10.2017 18:19 В Туле появится памятная доска Алексею Мокрикову "Вести-Тула"





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25 декабря 2016 года он в числе российской делегации, направлялся с визитом в Сирию, где должны были поздравлять российских военнослужащих с новогодними праздниками. Погиб в авиакатастрофе самолёта ТУ-154, которая произошла при взлете из аэропорта Сочи.



Алексей Мокриков награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». Предполагается, что мемориальная доска будет установлена в Туле на здании колледжа искусств имени Даргомыжского, в котором учился артист.







Сегодня стало известно, что в Туле будет установлена мемориальная доска погибшему артисту хора имени Александрова - Алексею Мокрикову.25 декабря 2016 года он в числе российской делегации, направлялся с визитом в Сирию, где должны были поздравлять российских военнослужащих с новогодними праздниками. Погиб в авиакатастрофе самолёта ТУ-154, которая произошла при взлете из аэропорта Сочи.Алексей Мокриков награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии». Предполагается, что мемориальная доска будет установлена в Туле на здании колледжа искусств имени Даргомыжского, в котором учился артист.

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