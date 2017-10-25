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25.10.2017 18:08 Два муниципальных здания на улице Металлистов сдадут в аренду "Вести-Тула"





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Их предполагается передать в аренду сроком на 49 лет для использования в качестве объектов торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.



Кроме того, здесь же на Металлистов, будет установлен памятник юным тулякам, трудившимся на тульских оборонных предприятиях в годы Великой Отечественной войны.







Депутатами Тульской городской Думы принято решение о передаче в аренду двух муниципальных зданий на улице Металлистов (это дома номер 13 и 23). Оба здания - объекты культурного наследия федерального значения постройки 19-го века. В настоящее время они находятся в плохом состоянии.Их предполагается передать в аренду сроком на 49 лет для использования в качестве объектов торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.Кроме того, здесь же на Металлистов, будет установлен памятник юным тулякам, трудившимся на тульских оборонных предприятиях в годы Великой Отечественной войны.

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