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|25.10.2017 17:58 Тулякам напомнят об опасностях, подстерегающих на железнодорожных путях
|"Вести-Тула"
Сегодня в Тульском отделении Московской железной дороги стартовала совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасная дорога».
В ее рамках железнодорожники совместно с полицейскими проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напомнят им, что это опасно для здоровья и жизни.
Самые распространенные нарушения - хождение по путям в неположенных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом. Так, например, только в третьем квартале текущего года за подобные нарушения было задержано 437 человек.
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