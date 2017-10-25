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25.10.2017 17:58 Тулякам напомнят об опасностях, подстерегающих на железнодорожных путях "Вести-Тула"





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В ее рамках железнодорожники совместно с полицейскими проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напомнят им, что это опасно для здоровья и жизни.



Самые распространенные нарушения - хождение по путям в неположенных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом. Так, например, только в третьем квартале текущего года за подобные нарушения было задержано 437 человек.







Сегодня в Тульском отделении Московской железной дороги стартовала совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасная дорога».В ее рамках железнодорожники совместно с полицейскими проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напомнят им, что это опасно для здоровья и жизни.Самые распространенные нарушения - хождение по путям в неположенных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом. Так, например, только в третьем квартале текущего года за подобные нарушения было задержано 437 человек.

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