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НОВОСТИ | Общество



25.10.2017 17:23 Спортсменка из Новомосковска взяла «бронзу» первенства мира по тхэквондо
Вести-Тула

Спортсменка из Новомосковска взяла «бронзу» первенства мира по тхэквондо

| фото |
Виктория Романова из Новомосковска стала бронзовым призёром первенства мира по тхэквондо. Соревнования прошли в ирландском Дублине, и в них приняли участие более 1000 спортсменов из 62-х стран. Виктория Романова заняла третье место в командном первенстве в составе сборной России. Тренируется спортсменка в Тульской Областной спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Джахангира Сабурова.

Как рассказала Виктория Романова, «было очень сложно, потому что все соперницы старше меня, у некоторых даже больше категория. В личном выступлении могла выступить и лучше, но переволновалась. Провела три поединка, два выиграла со счетом 4:0, третий – ничья».

«Я оцениваю выступление Виктории очень хорошо. Первенство мира – это самый крупный турнир в тхэквондо. Готовились к нему очень тщательно, она проходила три сбора, занимались всё лето», - говорит президент Тульской областной Федерации тхэквондо Джахангир Сабуров.
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