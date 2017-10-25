НОВОСТИ | Общество







25.10.2017 16:08 Тульские школьники выразили своё отношение к наркотикам на плакатах Вести-Тула





| фото |



Как рассказала методист Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации Светлана Коновалова, «было тяжело выбрать, иногда работы встречались очень глубокие, страшные. Другая крайность – работы очень милые, когда ребёнок понимает, как надо себя вести».



Тульские школьники выражают протест против наркотиков с помощью творчества. В Учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации (Тула, ул. 9 Мая, д. 1 "а", "б") открылась выставка плаката, где юные туляки ярко, доходчиво и красноречиво выразили свое понимание проблемы наркомании. Работы отбирались на конкурсной основе, всего было представлено 94 плаката из 19 школ области. Из них на выставку отобрано 45 лучших.Как рассказала методист Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации Светлана Коновалова, «было тяжело выбрать, иногда работы встречались очень глубокие, страшные. Другая крайность – работы очень милые, когда ребёнок понимает, как надо себя вести».





Читать @gtrktula

















