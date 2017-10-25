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|25.10.2017 16:08 Тульские школьники выразили своё отношение к наркотикам на плакатах
|Вести-Тула
Тульские школьники выражают протест против наркотиков с помощью творчества. В Учебно-методическом центре по образованию и повышению квалификации (Тула, ул. 9 Мая, д. 1 "а", "б") открылась выставка плаката, где юные туляки ярко, доходчиво и красноречиво выразили свое понимание проблемы наркомании. Работы отбирались на конкурсной основе, всего было представлено 94 плаката из 19 школ области. Из них на выставку отобрано 45 лучших.
Как рассказала методист Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации Светлана Коновалова, «было тяжело выбрать, иногда работы встречались очень глубокие, страшные. Другая крайность – работы очень милые, когда ребёнок понимает, как надо себя вести».
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