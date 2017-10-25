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25.10.2017 15:40 Тульские дорожники рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в начале сезона Вести-Тула





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Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «в процессе подготовки к строительному сезону 2017 года возник ряд трудностей, в том числе и закупка битума. В результате резкого повышения цен и отсутствия поставщиков аукцион на поставку битума не состоялся. Поставка была организована в мае после проведения повторного аукциона. Проблему удалось снять. В ходе реализации плана ремонта дорог было установлено, что подготовленная сметная документация не соответствует тем требованиям, которые устанавливает Федеральное дорожное агентство по проекту «Безопасные и качественные дороги». Пришлось оперативно, в процессе выполнения работ вносить корректировки в указанную документацию. Одновременный монтаж и поздний пуск асфальтобетонных заводов не позволил своевременно приступить к выполнению работ».



Отраслевое министерство подготовило предварительный план ремонта региональных дорог на следующий год, который включает в себя 33 объекта общей протяжённостью 197 километров. Причем, составлен он с учетом обращений граждан, поручений Президента РФ, предписаний прокуратуры и размещен на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.



Предварительно на ремонт дорог муниципальных образований предусмотрен почти миллиард рублей средств консолидированного бюджета, на ремонт региональных дорог - без малого 500 миллионов рублей. На сегодняшний день заявка сформирована на 99%, до 30 октября она будет доработана и утверждена. 1 ноября документы отправят на согласование в Федеральное дорожное агентство.



Ремонт дорог в Тульской области завершён более чем на 80%. Под каток в этот сезон попали сразу 400 километров региональных магистралей. Всего на эти цели, включая их содержание, из бюджета губернии было выделено более 3,5 млрд. рублей. Однако на этот раз дорожникам пришлось столкнуться с целым рядом проблем, которые, так или иначе, повлияли на сроки проводимых работ.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «в процессе подготовки к строительному сезону 2017 года возник ряд трудностей, в том числе и закупка битума. В результате резкого повышения цен и отсутствия поставщиков аукцион на поставку битума не состоялся. Поставка была организована в мае после проведения повторного аукциона. Проблему удалось снять. В ходе реализации плана ремонта дорог было установлено, что подготовленная сметная документация не соответствует тем требованиям, которые устанавливает Федеральное дорожное агентство по проекту «Безопасные и качественные дороги». Пришлось оперативно, в процессе выполнения работ вносить корректировки в указанную документацию. Одновременный монтаж и поздний пуск асфальтобетонных заводов не позволил своевременно приступить к выполнению работ».Отраслевое министерство подготовило предварительный план ремонта региональных дорог на следующий год, который включает в себя 33 объекта общей протяжённостью 197 километров. Причем, составлен он с учетом обращений граждан, поручений Президента РФ, предписаний прокуратуры и размещен на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.Предварительно на ремонт дорог муниципальных образований предусмотрен почти миллиард рублей средств консолидированного бюджета, на ремонт региональных дорог - без малого 500 миллионов рублей. На сегодняшний день заявка сформирована на 99%, до 30 октября она будет доработана и утверждена. 1 ноября документы отправят на согласование в Федеральное дорожное агентство.





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