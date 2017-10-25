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НОВОСТИ | Общество



25.10.2017 17:41 «Ростелеком» в 2017 году обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 3134 медицинских организации
Вести-Тула

«Ростелеком» в 2017 году обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 3134 медицинских организации

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ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет в 2017 году.

Ранее, 29 сентября 2017 года, вышло Распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги.

До конца года доступом в интернет будут обеспечены 3 134 организации, а общая стоимость услуги составит 1,93 млрд рублей. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.

В Центральном федеральном округе «Ростелеком» до конца года подключит к интернету 771 лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ). Для этого оператор проложит 1 760 км волоконно-оптических каналов связи, из которых 1 150 км – магистральные каналы до населенных пунктов. Созданная инфраструктура позволит применять в регионах России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

В Тульском регионе совместно с правительством Тульской области «Ростелеком» опережающими темпами уже завершил работы по подключению 265 ЛПУ региона. Кроме того, организованы каналы связи для 326 фельдшерских акушерских пунктов области.

Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, для исполнения поручения Президента РФ, до конца 2018 года предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 13 890 медицинских организаций.
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