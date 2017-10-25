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25.10.2017 14:23 На ледовом стадионе в Заречье завершили заливку открытого катка Вести-Тула





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Уже сегодня здесь могут приступить к тренировкам профессиональные спортсмены. С не меньшей радостью ожидают здесь и любителей покататься на коньках, независимо от возраста. Как рассказал председатель региональной общественной организации «Федерация конькобежного спорта Тульской области» Валерий Прусов, «в этом году мы закончили реконструкцию и доведение до ума самого полотна катка. Оно полностью забетонировано, трубки закрыты стяжкой. Многие считают, что искусственный каток – это какой-то специальный лёд. Это обычный лёд, но под ним проходит почти 50 километров труб, по которым ходит хладагент и замораживает воду снизу».



Пора достать коньки! На ледовом стадионе в Заречье завершили заливку открытого катка с искусственным льдом. Вот уже восемь лет здесь тренируются юные мастера спорта, чемпионы и обычные фанаты льда и коньков. Этот Детский конькобежный Центр в 2009 году был построен первым в России и по праву является гордостью области.Уже сегодня здесь могут приступить к тренировкам профессиональные спортсмены. С не меньшей радостью ожидают здесь и любителей покататься на коньках, независимо от возраста. Как рассказал председатель региональной общественной организации «Федерация конькобежного спорта Тульской области» Валерий Прусов, «в этом году мы закончили реконструкцию и доведение до ума самого полотна катка. Оно полностью забетонировано, трубки закрыты стяжкой. Многие считают, что искусственный каток – это какой-то специальный лёд. Это обычный лёд, но под ним проходит почти 50 километров труб, по которым ходит хладагент и замораживает воду снизу».





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