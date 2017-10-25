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25.10.2017 14:09 Фонд ипотечного кредитования Тульской области снизил ставки Мария Кузнецова





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Купить жилье в Туле, в Левобережном, удалось благодаря ипотеке с господдержкой - многодетная семья получила сертификат на сумму почти полмиллиона. На оставшуюся сумму - ипотека. Ставка 10,9 - это самый низкий процент два года назад. Обязательное условие - возраст дома до 16 лет. Найти такое жилье семья не смогла, тоже помог Фонд.



Выплачивать ипотеку непросто. Приходится и ей, и мужу работать на пенсии. На руках дети и нужно помогать внуку-инвалиду. Пока Марина Григорьевна строит планы, как закончить ремонт, Галина Васильевна, волнуясь, оформляет сделку в Фонде. «Я педагогический работник, а ставка 7% - самая низкая», - пояснила Галина Петровичева.



Педагоги и медики, работники оборонки, многодетные, молодые и те, что с материнским капиталом - для них разработаны специальные программы. Но в Фонде подчеркивают, что обратиться к ним может любой житель, условия ипотеки упрощаются.



Как рассказала директор Регионального фонда ипотечного кредитования Ольга Юдина, «со 2 октября мы увеличили срок предельного возраста на момент погашения ипотечного займа. Теперь заёмщику должно быть не более 75 лет, был срок 65».



Фонд снизил размер первоначального взноса - с тридцати до двадцати процентов. Здесь приветствуют досрочные платежи, охотно работают с сертификатами всех видов и сделками с выделением долей. До конца года фонд планирует выдать 400 кредитов на сумму более 400 миллионов рублей. Средний размер ипотечного займа - миллион сто тысяч. Максимальная сумма - три миллиона рублей.



Кто в школе, кто на работе. Тишина. Зато у хозяйки и мамы шестерых детей есть время познакомить нас с квартирой. Семья Марины Симаковой переехала из Дубенского района в Тулу пару месяцев назад, на ремонт своими силами ушло два года.Купить жилье в Туле, в Левобережном, удалось благодаря ипотеке с господдержкой - многодетная семья получила сертификат на сумму почти полмиллиона. На оставшуюся сумму - ипотека. Ставка 10,9 - это самый низкий процент два года назад. Обязательное условие - возраст дома до 16 лет. Найти такое жилье семья не смогла, тоже помог Фонд.Выплачивать ипотеку непросто. Приходится и ей, и мужу работать на пенсии. На руках дети и нужно помогать внуку-инвалиду. Пока Марина Григорьевна строит планы, как закончить ремонт, Галина Васильевна, волнуясь, оформляет сделку в Фонде. «Я педагогический работник, а ставка 7% - самая низкая», - пояснила Галина Петровичева.Педагоги и медики, работники оборонки, многодетные, молодые и те, что с материнским капиталом - для них разработаны специальные программы. Но в Фонде подчеркивают, что обратиться к ним может любой житель, условия ипотеки упрощаются.Как рассказала директор Регионального фонда ипотечного кредитования Ольга Юдина, «со 2 октября мы увеличили срок предельного возраста на момент погашения ипотечного займа. Теперь заёмщику должно быть не более 75 лет, был срок 65».Фонд снизил размер первоначального взноса - с тридцати до двадцати процентов. Здесь приветствуют досрочные платежи, охотно работают с сертификатами всех видов и сделками с выделением долей. До конца года фонд планирует выдать 400 кредитов на сумму более 400 миллионов рублей. Средний размер ипотечного займа - миллион сто тысяч. Максимальная сумма - три миллиона рублей.





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