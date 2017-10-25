НОВОСТИ | Общество







25.10.2017 13:31 Щёкинская деревня Лукино больше месяца живёт без воды Виталий Моторин





| фото |



Пересохли местные водопроводы ввиду поломки аппаратуры вот на этой напорной башне. В деревню воду, да и то техническую, стали завозить и сливать в цистерну. Вместе с холодами крепчал и абсурд ситуации: чтобы получить холодную воду к бочонку теперь нужно идти с горячей: «Кран замерзает, надо его отливать кипятком».



Дальше – ещё интереснее. Выходит, что отвечают за состояние водонапорной башни вот эти развалины – то, что осталось от местного сельхозпредприятия, у которого на балансе и числится неисправная башня. «Оплачиваем воду в конторе СПК «Лукино» 48 рублей с человека», - рассказала местная жительница.



Квитанции за водоснабжение, которые регулярно получают жители деревни Лукино, приводят нас вот к этому зданию. Никаких информационных табличек на его фасаде нет. Впрочем, по всему видно, что это и есть правление СПК.



Единственного начальника, которого нам удалось встретить на всей территории предприятия, зовут Радж Сингх. Он этот комплекс взял в аренду, и так как собственником не является, считает, что проблемы с водой его не касаются.



А вот в администрации района считают иначе. По словам председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района Дмитрия Субботина, «СПК находится в стадии банкротства. По идее, арендатор должен отремонтировать».



Это самое «по идее» жителей Лукино совершенно не устраивает. Они хотели бы, чтобы голос администрации в защите их прав звучал бы увереннее, а сроки назывались бы конкретно. Без воды, говорят, сидеть уже невмоготу.



«Воды нет с 23 сентября, больше месяца», - говорит жительница деревни Лукино Щёкинского района. Там точно знают, сколько воды нужно ежедневно на бытовые нужды одному человеку - около 60 литров. Такие подсчеты ведут жители пяти десятков заставленных баклажками, ведрами и бидонами домов.Пересохли местные водопроводы ввиду поломки аппаратуры вот на этой напорной башне. В деревню воду, да и то техническую, стали завозить и сливать в цистерну. Вместе с холодами крепчал и абсурд ситуации: чтобы получить холодную воду к бочонку теперь нужно идти с горячей: «Кран замерзает, надо его отливать кипятком».Дальше – ещё интереснее. Выходит, что отвечают за состояние водонапорной башни вот эти развалины – то, что осталось от местного сельхозпредприятия, у которого на балансе и числится неисправная башня. «Оплачиваем воду в конторе СПК «Лукино» 48 рублей с человека», - рассказала местная жительница.Квитанции за водоснабжение, которые регулярно получают жители деревни Лукино, приводят нас вот к этому зданию. Никаких информационных табличек на его фасаде нет. Впрочем, по всему видно, что это и есть правление СПК.Единственного начальника, которого нам удалось встретить на всей территории предприятия, зовут Радж Сингх. Он этот комплекс взял в аренду, и так как собственником не является, считает, что проблемы с водой его не касаются.А вот в администрации района считают иначе. По словам председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района Дмитрия Субботина, «СПК находится в стадии банкротства. По идее, арендатор должен отремонтировать».Это самое «по идее» жителей Лукино совершенно не устраивает. Они хотели бы, чтобы голос администрации в защите их прав звучал бы увереннее, а сроки назывались бы конкретно. Без воды, говорят, сидеть уже невмоготу.





Читать @gtrktula

















